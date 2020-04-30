В Коми произошло возгорание на нефтескважине

СЫКТЫВКАР, 30 апреля. /ТАСС/. Один человек пострадал при возгорании на нефтескважине в Коми, его доставили в Усинск, пожар оперативно ликвидирован, сообщила пресс-служба "Лукойл-Коми".

"Пресс-служба ООО "Лукойл-Коми" сообщает о возгорании на скважине одного из месторождений, произошедшем при проведении подрядной организацией ООО "КРС "Евразия" плановой технологической операции. Бригада подрядчиков оперативно ликвидировала возгорание. В ходе произошедшего пострадал один работник ООО "КРС "Евразия", его доставили санитарным рейсом в Усинск", - говорится в сообщении.

По данным предприятия, информация об инциденте передана в государственные органы, выясняются обстоятельства произошедшего.