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На Украине возбудили дело об умышленном убийстве против задержанной в Харькове женщины

В областной полиции также сообщили, что женщина с головой ребенка в пакете оказалась матерью убитой девочки

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве ребенка в отношении задержанной ранее в четверг женщины, у которой в руках был пакет с головой ее 13-летней дочери. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

"По факту убийства ребенка полицейские Харьковской области открыли уголовное производство. За совершение страшного преступления задержана мать 13-летней девочки", - проинформировала пресс-служба.

В полиции уточнили, что следователи по факту преступления открыли дело по статье Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве малолетнего ребенка, обстоятельства происшествия до сих пор устанавливаются. Подозреваемая в убийстве женщина задержана, с ней проводятся следственные действия.

Ранее в четверг на одной из улиц Харькова была задержана обнаженная женщина, в руках у которой был нож и пакет с головой ребенка. Женщина вела себя агрессивно и не могла объяснить свое поведение. Одновременно в полицию поступило обращение от мужчины, который обнаружил дома обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Как выяснила полиция, найденная ранее в пакете задержанной женщины голова принадлежит этой девочке, а сама она является ее матерью.

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