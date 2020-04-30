Следствие просит продлить домашний арест Майклу Калви

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд 7 мая рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в растрате средств банка "Восточный". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В чем обвиняют Майкла Калви

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

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"Судебное заседание назначено на 7 мая, в 12:30 мск", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, следствие ходатайствует о продлении меры пресечения партнеру Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданину Франции Филиппу Дельпалю, партнеру фонда Вагану Абгаряну, директору по инвестициям фонда Ивану Зюзину, бывшему генеральному директору "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову и бывшему председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву. Данные материалы также будут рассмотрены 7 мая.