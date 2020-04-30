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В Курской области возбудили дело после пропажи трехлетнего ребенка

По предварительной информации, 29 апреля ребенок ушел из дома в неизвестном направлении

КУРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи трехлетнего мальчика в Октябрьском районе Курской области, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, 29 апреля около полудня ребенок ушел из дома в неизвестном направлении, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. В тот же день к поискам мальчика подключились правоохранители, спасатели и волонтеры.

"В Курской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка", - сказали в пресс-службе.

Для установления возможного местонахождения пропавшего ребенка в Курской области продолжаются поисковые мероприятия. Обладающих информацией о мальчике просят обратиться в ближайшее отделение полиции или в управление СК РФ по региону.

Теги
РоссияКурская область
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