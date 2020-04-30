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В Москве электричка насмерть сбила мужчину

Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства происшествия

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Электропоезд насмерть сбил мужчину в районе платформы Чухлинка Курского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Электропоездом сообщением Москва - Железнодорожная в районе платформы Чухлинка Курского направления Московской железной дороги смертельно травмирован мужчина 1986 года рождения", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги
Россия
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