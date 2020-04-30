СК возбудил еще одно уголовное дело в отношении экс-главы архангельского УФНС

ТАСС, 30 апреля. Следователи возбудили уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергея Родионова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

Ранее в отношении Родионова были возбуждены дела по подозрению в получении двух взяток в размере 8,5 млн и 1 млн рублей.

"В ходе расследования уголовного дела по обвинению бывшего руководителя УФНС по Архангельской области и НАО Сергея Родионова в вымогательстве взятки в особо крупном размере установлена его причастность к совершению еще одного тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия")", - говорится в сообщении.

Родионов был задержан 28 ноября 2019 года при получении взятки. По версии следствия, с апреля по ноябрь 2019-го на территории Архангельска и Санкт-Петербурга подозреваемый вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 млн рублей. При передаче очередной части взятки в размере 1 млн рублей подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Архангельской области. За взятку чиновник обещал коммерсанту снизить размер недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки в отношении фирмы, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома.

В ходе расследования установлено, что после того, как коммерсант подал апелляционную жалобу на действия налогового органа, Родионов дал незаконные указания своим подчиненным в управлении о приостановлении всех операций по счетам налогоплательщика в банках, а также электронных денежных средств, создав для этой компании условия, которые парализовали ее деятельность. Это привело к тому, что предприятие не смогло исполнять свои финансовые обязательства и сформировало задолженность по текущим платежам и заработной плате. В результате этих действий директор коммерческой организации был вынужден отозвать апелляционную жалобу, согласившись с незаконными требованиями налогового органа.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. На период следствия в отношении Родионова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.