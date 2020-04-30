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В Подмосковье со склада похитили 600 коробок с медицинскими масками и градусниками

Кроме того, злоумышленники украли 1 млн рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Неизвестные с использованием оружия похитили со склада в Одинцове 600 коробок с медицинскими масками и электронными градусниками, а также 1 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"29 апреля поступило сообщение от старшего менеджера одного из предприятий о хищении группой лиц с использованием оружия в арендуемом складском помещении на улице Железнодорожной в Одинцове одного миллиона рублей, трех мобильных телефонов и 600 коробок с медицинскими масками и электронными градусниками", - рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой", ведется розыск преступников.

Теги
Россия
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