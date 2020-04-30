Около 20 тыс. жителей Орска остались без воды из-за повреждения водовода

ОРЕНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Повреждение чугунного водовода в результате проведения незаконных земляных работ произошло в Орске Оренбургской области. Без воды остались жители двух микрорайонов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона.

"На улице Крайней в районе магазина "Теплотехника" произошел порыв водовода диаметром 500 мм. Причиной аварии стали неустановленные лица, которые проводили земляные работы с использованием экскаватора без разрешительных документов. В процессе был серьезно поврежден чугунный водовод. В результате без водоснабжения осталось два микрорайона: Мясокомбинат и 6 микрорайон - почти 20 тыс. жителей", - сообщил собеседник агентства.

Ликвидацией аварии занимается ООО "Орскводоканал". На месте работает бригада из 20 человек и шесть единиц техники. По данным министерства, повреждение устранят к позднему вечеру.

Поиском неизвестных, проводивших несанкционированные земляные работы и допустивших повреждение трубопровода, занимается полиция, уточнили в пресс-службе.