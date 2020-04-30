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Три человека пострадали при горном ударе в шахте в Свердловской области

Инцидент произошел в поселке Калья

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Три шахтера получили травмы при горном ударе, произошедшем в шахте в Свердловской области, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"На шахте № 13 в поселке Калья произошел горный удар. В шахте работали 280 человек, на горизонте, где произошел удар, - восемь человек. Трое получили травмы", - сказал собеседник агентства.

Обвал породы произошел на горизонте на отметке 1 130 метров. Все находившиеся в шахте подняты на поверхность по окончании смены. ЧП не повлияло на работу шахты.

Глава Североуральского городского округа, на территории которого находится поселок Калья, подтвердил ТАСС, что в шахте произошел горный удар. "То, что был горный удар в шахте Калья, это да, я подтверждаю", - сказал глава городского округа Василий Матюшенко.

В шахте "Кальинская" добываются бокситы, она входит в Североуральский бокситовый рудник и принадлежит компании "Русал".

В новость были внесены изменения (15:44 мск) - добавлена цитата в четвертом абзаце.

Теги
РоссияСвердловская область
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