Три человека пострадали при горном ударе в шахте в Свердловской области

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Три шахтера получили травмы при горном ударе, произошедшем в шахте в Свердловской области, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"На шахте № 13 в поселке Калья произошел горный удар. В шахте работали 280 человек, на горизонте, где произошел удар, - восемь человек. Трое получили травмы", - сказал собеседник агентства.

Обвал породы произошел на горизонте на отметке 1 130 метров. Все находившиеся в шахте подняты на поверхность по окончании смены. ЧП не повлияло на работу шахты.

Глава Североуральского городского округа, на территории которого находится поселок Калья, подтвердил ТАСС, что в шахте произошел горный удар. "То, что был горный удар в шахте Калья, это да, я подтверждаю", - сказал глава городского округа Василий Матюшенко.

В шахте "Кальинская" добываются бокситы, она входит в Североуральский бокситовый рудник и принадлежит компании "Русал".

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