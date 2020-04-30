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Движение на Ленинградском шоссе в Подмосковье осложнено из-за ДТП с участием грузовика

В результате аварии перекрыты две полосы движения

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Движение автомобилей на Ленинградском шоссе в Химках осложнено после автоаварии с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел по адресу: Ленинградское шоссе, 23-й км в сторону Москвы. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате один человек зажат в легковой машине. Перекрыты две полосы движения", - сказал собеседник агентства. По его словам, на месте происшествия находятся инспекторы ДПС и спасатели.

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