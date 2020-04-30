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Дело возбудили против троих жителей Татарстана, ударивших сотрудников полиции

Инцидент произошел 27 апреля в Кировской области

КИРОВ, 30 апреля. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Татарстана, которые ударили троих сотрудников полиции в городе Вятские Поляны Кировской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении трех жителей Республики Татарстан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 27 апреля в компании молодых людей произошел конфликт, который увидели трое сотрудников полиции. Последние подошли к молодым людям, однако те ударили полицейских, среди которых была и женщина. Подозреваемых доставили в отдел полиции.

Теги
РоссияТатарстанКировская область
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