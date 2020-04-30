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Количество пострадавших при горном ударе в свердловской шахте увеличилось до четырех

Их доставили в местную больницу
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

ТАСС, 30 апреля. Количество пострадавших при горном ударе в шахте, расположенной в Североуральском городском округе Свердловской области, увеличилось до четырех человек, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

"Сегодня в результате горного удара произошел обвал породы. По предварительным данным, пострадали четыре проходчика. Пострадавшие из-под завалов извлечены на поверхность и доставлены для оказания медпомощи в местную больницу. На месте происшествия работают полицейские Североуральска", - сообщил Горелых.

По его данным, представители МВД уже установили личности пострадавших - это четверо молодых людей, работающих проходчиками. "Среди них Сергей Калинин (1990 года рождения), Евгений Патрушев (1994 г. р.), Дмитрий Синицын (1973 г. р.) и Сергей Ижин (1975 г. р.). Мужчины с предварительным диагнозом - сотрясение головного мозга и черепно-мозговые травмы - доставлены бригадой скорой помощи в больницу, где врачи оказывают необходимую медицинскую помощь", - отметил Горелых.

Как уточнил Горелых, по одной из отрабатываемых полицией версий, причиной обрушения стал горный удар в процессе производственных работ. "Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел направят в ближайшее время для принятия процессуального решения нашим коллегам в региональный СК РФ", - сказал он.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что причиной обвала породы стало нарушение техники безопасности.

"Предварительно, обвал породы на шахте произошел в результате нарушения техники безопасности. В настоящее время точные обстоятельства и причины выясняются", - сказал собеседник агентства.

Следственный комитет по Свердловской области начал доследственную проверку по факту травмирования рабочих, сообщили в пресс-службе СК по региону, уточнив, что 
будут проверены документация о проводившихся работах на шахте, о прохождении инструктажа по технике безопасности, должностные инструкции.

Работа на участке в поселке Калья приостановлена.

"30 апреля 2020 г. на шахте "Кальинская" произошел горный удар - локальное подземное землетрясение. Работа на участке приостановлена", - сообщил ТАСС официальный представитель Североуральского бокситового рудника Роман Лукичев, отметив, что пострадавшим оказывают помощь. По его словам, горные удары - это одна из наименее прогнозируемых сейсмических активностей. Происходят обычно на глубине 150-1000 метров и характеризуются локальным характером проявления.

В новость были внесены изменения (16:33 мск) - добавлены подробности.

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