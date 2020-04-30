Адвокат Мамаева заявил, что футболист готов возместить ущерб по иску телеведущей без суда

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев готов без судебных разбирательств возместить телеведущей Ольге Ушаковой весь материальный ущерб за поврежденный во время инцидента в октябре 2018 года ее автомобиль Mercedes. Об этом ТАСС сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

В четверг стало известно, что телеведущая подала иск к футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину и еще двум участникам инцидента на 300 тысяч рублей. Слушания по иску назначены 6 мая.

"Еще в ходе предварительного следствия, несмотря на то, что Ушакова не была признана потерпевшей и гражданским лицом по делу, в декабре 2018 года, в целях своевременного возмещения ей материального ущерба как собственнику транспортного средства, получившего повреждения в ходе инцидента с Соловчуком В. Н., со стороны Мамаева осуществлен именной денежный перевод на сумму 200 тысяч рублей", - сказал адвокат. Сведения об этом представлены в уголовное дело, о чем Ушакова была официально уведомлена через следователя и ее представителя, однако такой добровольной компенсацией по неизвестным причинам не воспользовалась, добавил адвокат.

"Мамаев подтверждает, что готов и в настоящее время единолично возместить полностью ущерб без каких-либо судебных разбирательств, что и будет сделано в ближайшее время", - заявил адвокат.

Адвокат участника инцидента Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко заявила, что он ущерба не нанес. "Протасовицкий не причинил ущерба этой машине своими действиями, и в этом иске фигурирует лишь формально. Из материалов дела следует, что машину повредил Мамаев. Вероятно, он признает исковые требования, и все на этом закончится", - сказала она.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Мамаев и Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Первый произошел около 08:30 мск, когда спортсмены в компании из нескольких человек стали участниками драки с водителем автомобиля Mercedes у гостиницы "Пекин". Водитель, гражданин Белоруссии Виталий Соловчук, получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица. Нападавшие также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Позднее в тот же день в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику были нанесены несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, также получил удар по лицу.

8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к 1,5 года. Кокорины и Мамаев в сентябре 2019 года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.