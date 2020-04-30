Источник: суд в Казани удовлетворил ходатайство об УДО экс-главы банка "Спурт"

КАЗАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Кировский районный суд Казани удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего председателя правления акционерного коммерческого банка (АКБ) "Спурт" Евгении Даутовой, осужденной за фальсификацию финансовых документов. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ходатайство удовлетворено", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

В июне 2019 года Вахитовский районный суд Казани признал Даутову виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172.1, ч. 2 ст. 201 УК РФ, а именно в том, что женщина, являясь крупнейшим акционером банка, членом совета директоров и председателем правления, с июня 2012 года по апрель 2017 года фальсифицировала финансовые документы учета и отчетности банка.

По данным сайта суда, Даутова полностью признала вину в совершенных преступлениях и раскаялась в содеянном, ей назначили наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковский операций у АКБ "Спурт" с 21 июля 2017 года. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 июля 2017 года занимала 183-е место в банковской системе РФ. В сентябре 2017 года Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом.