На Кубани осудили мужчину, грабившего пенсионеров под видом газовщика

КРАСНОДАР, 30 апреля. /ТАСС/. Северский районный суд Краснодарского края приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя, совершившего десять эпизодов разбойных нападений, краж и грабежей у пенсионеров под видом работника газовых служб. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда в четверг.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 270 тыс. рублей.

"Оглашен приговор мужчине, обвиняемому в серии разбойных нападений, грабежей и краж, совершенных в нескольких районах края. Он признан виновным в совершении 10 эпизодов преступлений, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с августа 2018 года по январь 2019 года в регионе была совершена серия краж и грабежей пенсионеров. Мужчина под предлогом проверки газового и электрического оборудования приходил к пенсионерам в дома, а затем нападал на них, похищая имущество и деньги. Правоохранительными органами по данному факту было возбуждено уголовное дело.