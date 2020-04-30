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В Петербурге задержали замдиректора детского магазина по подозрению в педофилии

По данным источника в следственных органах, мужчина познакомился с потерпевшей в соцсети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали замдиректора одного из детских магазинов в Петербурге по подозрению в преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Оперативники уголовного розыска главка задержали 31-летнего уроженца города Марий Эл, работающего заместителем гендиректора сетевого магазина по продаже детских товаров, подозреваемого в совершении преступления сексуального характера в отношении подростка", - сказано в сообщении ГУ МВД.

Источник в следственных органах сообщил ТАСС, что подозреваемый познакомился с потерпевшей в социальной сети "ВКонтакте". В ходе переписки он рассказал ей о том, что якобы с использованием "приманки" помогает ловить маньяков, просил ее о содействии, после чего встретился с несовершеннолетней и совершил в отношении нее преступление.

В Главном следственном управлении СК РФ журналистам сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 134 УК РФ ("Действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста"). Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.

В новость внесены изменения (19:12 мск) - меняется источник информации, добавлены подробности по тексту

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