В Орске восстановили поврежденный водовод

ОРЕНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Бригады завершили аварийно-восстановительные работы водовода в Орске Оренбургской области, поврежденного ранее в результате несанкционированных земельных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона.

По данным министерства, вода в домах 20 тыс. жителей Орска должна появиться в течение двух часов.

Ранее ТАСС сообщил, что повреждение чугунного водовода диаметром 500 мм произошло на улице Крайней в Орске. Причиной аварии стали земляные работы с использованием экскаватора без разрешительных документов. Ликвидацией аварии занимались бригады ООО "Орскводоканал".