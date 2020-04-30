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В Орске восстановили поврежденный водовод

Ранее из-за аварии без воды остались 20 тыс. человек

ОРЕНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Бригады завершили аварийно-восстановительные работы водовода в Орске Оренбургской области, поврежденного ранее в результате несанкционированных земельных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона.

По данным министерства, вода в домах 20 тыс. жителей Орска должна появиться в течение двух часов.

Ранее ТАСС сообщил, что повреждение чугунного водовода диаметром 500 мм произошло на улице Крайней в Орске. Причиной аварии стали земляные работы с использованием экскаватора без разрешительных документов. Ликвидацией аварии занимались бригады ООО "Орскводоканал".

Теги
РоссияОренбургская область
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