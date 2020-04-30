Тверской СК возбудил дело против сотрудников соцподдержки после убийства девочки опекуном

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей сотрудниками Центра социальной поддержки населения Кашинского городского округа Тверской области после того, как задержали опекуна, подозреваемую в убийстве маленькой девочки. Об этом в четверг сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области в рамках расследования уголовного дела о гибели малолетней девочки, в убийстве которой обвиняется женщина-опекун, возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами ГКУ ТО "Центр социальной поддержки населения" Кашинского городского округа Тверской области, ГКУ ТО "Центр социальной поддержки населения" Калининского района Тверской области и иными должностными лицами органов профилактики правонарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

26 апреля 41-летняя женщина-опекун задушила двухлетнюю девочку, предположительно, на фоне внезапно возникших неприязненных отношений. По данным следствия, она была признана соответствующим кандидатом и в 2019 году назначена опекуном ребенка. Помимо девочки, она воспитывала мальчика 2011 года рождения, который сейчас находится в реабилитационном центре. 29 апреля женщину задержали.