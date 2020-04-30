Задымление началось в коллекторе у метро "Белорусская" в Москве

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сильное задымление происходит в подземном коллекторе у станции метро "Белорусская" в Москве, на место происшествия прибыли силы МЧС. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Задымление происходит в коллекторе у одного из выходов станции метро "Белорусская". На место стянуты более 10 расчетов пожарно-спасательных подразделений", - сказал собеседник агентства.

К месту происшествия, отметил он, стягиваются сотрудники ГИБДД на случай перекрытия движения автомобилей на площади у Белорусского вокзала.