Источник: третьим фигурантом дела Худояна считают гендиректора "Прайм Парка" Степаняна

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Следствие считает гендиректора ООО "Прайм Парка" Гагика Степаняна третьим фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следствие установило еще одного фигуранта дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Худояна. Это генеральный директор ООО "Прайм Парка" Гагик Степанян. Ему вменяется то, что он был одним из соучастников преступления наряду с арестованным ранее гендиректором компании "Авиасити" Сергеем Коноплевым, - сказал собеседник агентства. - Таким образом, Худоян был организатором, идейным вдохновителем и руководителем, а Коноплев и Степанян - соучастники".

О статусе нового фигуранта дела источник затруднился ответить.

В свою очередь адвокат Худояна Александр Забейда отказался комментировать информацию о появлении в деле его подзащитного нового фигуранта. Вместе с тем он сообщил ТАСС, что в четверг его подзащитному следствие предъявило обвинение в окончательной редакции, увеличив сумму ущерба на 1,5 млрд рублей.

"Альберту Худояну в окончательной редакции предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 3,75 млрд рублей из-за появления в деле еще одного объекта недвижимости, стоимость которого, по своей сути, была отрицательной", - сказал защитник.

Коноплев находится в СИЗО и ему также предъявлено обвинение в окончательной редакции, а Худоян - под домашним арестом. Фигурантам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Ранее Худоян обвинялся в мошенничестве на 10 млн долларов.

По версии следствия

По версии следствия, права на земельные участки, которые стали предметом уголовного разбирательства, незаконно перешли компании Степаняна "Прайм Парк" от компании "Авиасити".

По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при содействии в переводе Худояна из СИЗО под домашний арест 3 апреля были арестованы заместители начальника следственного департамента МВД РФ Александр Бирюков и Александр Краковский и следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 285 УК РФ, вину они не признают. Адвокат Александр Забейда настаивает на отсутствии сговора между своим подзащитным и полицейскими.