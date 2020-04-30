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Суд арестовал задержанную в Харькове женщину с детской головой в пакете

Ее поместили под стражу на два месяца

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Суд в Харькове арестовал на два месяца задержанную ранее в четверг женщину, у которой в руках был пакет с головой ее 13-летней дочери. Об этом украинскому агентству УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Без залога", - говорится в сообщении.

Ранее на одной из улиц Харькова была задержала обнаженная женщина в неадекватном состоянии, в руках у которой был нож и пакет с головой ребенка. Женщина вела себя агрессивно и не могла объяснить свое поведение. Одновременно в полицию поступило обращение от мужчины, который обнаружил дома обезглавленное тело своей 13-летней племянницы.

Как выяснила полиция, найденная ранее в пакете задержанной женщины голова принадлежит этой девочке, а сама она является ее матерью.

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Украина
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