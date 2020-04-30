Пожары уничтожили около 11,5 тыс. га чернобыльского заповедника

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Пожары в чернобыльской зоне уничтожили около 11,5 тыс. га заповедных территорий. Об этом в четверг сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"По предварительным оценкам пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% территории заповедника", - цитирует ведомство директора заповедника Александра Галущенко.

По оценкам специалистов, наибольший урон был нанесен мелким представителям фауны - грызунам, рептилиям и насекомым. "Что касается флоры, то в результате интенсивного горения были утрачены и повреждены определенные растительные группы", - сказано в сообщении.

В четверг утром Государственная служба по ЧС сообщала, что пожары в чернобыльской зоне локализованы, спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления остатков древесины и торфяников. К тушению привлечены более 200 человек и шестьдесят четыре единицы техники, в том числе два вертолета. Всего с начала работ авиацией осуществлено 2 тыс. 354 сброса воды (5 тыс. 378 тонн).

Пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. Огонь уничтожил 12 сел, жителей которых эвакуировали еще после аварии на станции в 1986 году, и большой массив леса.