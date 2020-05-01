{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В больнице Петербурга устраняют разлив 100 литров концентрата перекиси водорода

Инцидент произошел в медучреждении в результате поломки стеллажа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Подразделения специализированной пожарно-спасательной части в Санкт-Петербурге собирают концентрированную перекись водорода в резервном отделении больницы Святого Георгия, где около 100 литров этой взрывоопасной жидкости разлились ночью из-за поломки стеллажа. Больница работает штатно, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.

"1 мая в 02:32 мск, Выборгский район, Северный проспект, дом 1. В больнице Святого Георгия, в восьмиэтажном корпусе на третьем этаже в резервном отделении (чистая зона, без пациентов) в подсобном помещении размером 3х3 м в результате поломки стеллажа произошел разлив концентрированной перекиси водорода 30% (всего на хранении находились 3,5 тонны жидкости в полиэтиленовых емкостях от 1 литра до 5 литров), объем разлившейся жидкости составил 100 литров, площадь - 15 кв. м. Подразделениями ПСС и СПСЧ в защитных костюмах производится сбор жидкости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация не проводилась, больница работает штатно. По данным управления, всего в стационаре находятся 483 пациента и 59 врачей.

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Весь ее медперсонал занимается оказанием экстренной медицинской помощи только больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, причиной которых является в том числе новая коронавирусная инфекция.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 км
Ему присвоили "оранжевый" код авиационной опасности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС