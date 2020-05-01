В больнице Петербурга устраняют разлив 100 литров концентрата перекиси водорода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Подразделения специализированной пожарно-спасательной части в Санкт-Петербурге собирают концентрированную перекись водорода в резервном отделении больницы Святого Георгия, где около 100 литров этой взрывоопасной жидкости разлились ночью из-за поломки стеллажа. Больница работает штатно, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.

"1 мая в 02:32 мск, Выборгский район, Северный проспект, дом 1. В больнице Святого Георгия, в восьмиэтажном корпусе на третьем этаже в резервном отделении (чистая зона, без пациентов) в подсобном помещении размером 3х3 м в результате поломки стеллажа произошел разлив концентрированной перекиси водорода 30% (всего на хранении находились 3,5 тонны жидкости в полиэтиленовых емкостях от 1 литра до 5 литров), объем разлившейся жидкости составил 100 литров, площадь - 15 кв. м. Подразделениями ПСС и СПСЧ в защитных костюмах производится сбор жидкости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация не проводилась, больница работает штатно. По данным управления, всего в стационаре находятся 483 пациента и 59 врачей.

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Весь ее медперсонал занимается оказанием экстренной медицинской помощи только больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, причиной которых является в том числе новая коронавирусная инфекция.