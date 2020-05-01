В Москве возбудили дело после того, как неизвестный вытолкнул дворника из окна общежития

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после того, как неизвестный вытолкнул из окна общежития на севере Москвы дворника. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, ЧП произошло 1 апреля. В службу "02" поступило сообщение о падении с высоты человека в 3-м Михайловском переулке, дом 15, корпус 2. Пострадавший был доставлен в реанимацию с многочисленными травмами. Полицейские установили, что неизвестный в ходе конфликта с мужчиной, работающим дворником, вытолкнул его из окна второго этажа.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека")", - сказали в пресс-службе.