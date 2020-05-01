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СК возбудил дело о продаже контрафактных лекарств в Калининграде почти на 2 млн рублей

Предпринимательница продавала препараты и медицинские изделия, применяемые в косметологии

КАЛИНИНГРАД, 1 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Калининграде в отношении 45-летней предпринимательницы по подозрению в торговле незарегистрированными препаратами, применяемыми в косметологии. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте следственного управления СК России по Калининградской области.

"Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области. 45-летняя женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ ("Сбыт незарегистрированных лекарственных средств")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с марта 2019 года по март 2020 года подозреваемая через магазин оптово-розничной торговли реализовала анестезирующие гели и другие лекарственные препараты и медицинские изделия, применяемые в косметологии. Эти товары не были внесены в государственный реестр лекарственных средств, то есть являлись контрафактными. Как полагает следствие, сумма выручки от реализации контрафакта составила порядка 1,9 млн рублей.

Теги
РоссияКалининградская область
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