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В Подмосковном лесу около кладбища обнаружили тело младенца

Ребенок умер около месяца назад, следователи устанавливают мать мальчика

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после обнаружения тела младенца в лесу около кладбища в подмосковных Химках. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"30 апреля в лесном массиве вблизи кладбища в Химках в матерчатом свертке было обнаружено тело младенца мужского пола, который умер около месяца назад", - сообщили в ГСУ.

Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства гибели малыша, назначена судмедэкспертиза. Также следователи устанавливают мать мальчика.

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