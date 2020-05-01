В Подмосковном лесу около кладбища обнаружили тело младенца

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после обнаружения тела младенца в лесу около кладбища в подмосковных Химках. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"30 апреля в лесном массиве вблизи кладбища в Химках в матерчатом свертке было обнаружено тело младенца мужского пола, который умер около месяца назад", - сообщили в ГСУ.

Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства гибели малыша, назначена судмедэкспертиза. Также следователи устанавливают мать мальчика.