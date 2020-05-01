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Пропавший в Курской области трехлетний мальчик найден мертвым

Тело ребенка нашли в реке

ТАСС, 1 мая. Тело трехлетнего ребенка, пропавшего в селе Большое Долженково 29 апреля, обнаружили в реке неподалеку от дома. Следов насильственной смерти не выявлено. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по Курской области.

"Нашли тело ребенка в реке, в 300 м от дома. Видимых телесных повреждений нет", - сказал собеседник агентства.

В среду около полудня ребенок ушел из дома в неизвестном направлении. После исчезновения мальчика возбудили дело об убийстве. В поисках ребенка участвовали сотрудники правоохранительных органов, ГУ МЧС, поискового отряда "Лиза Алерт" и добровольцы.

Теги
РоссияКурская область
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