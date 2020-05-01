Доступ на июньские слушания по делу MH17 ограничат

ГААГА, 1 мая. /ТАСС/. Слушания по делу MH17 возобновятся в понедельник, 8 июня, в судебном комплексе "Схипхол", как и планировалось. Однако в связи с коронавирусом и введенными рекомендациями на национальном уровне судебные заседания будут проходить в присутствии ограниченного числа лиц, сообщили в пятницу в суде.

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"Рекомендации, опубликованные Национальным институтом здравоохранения и окружающей среды и органами юстиции, применяются к судебному комплексу, - отметили в инстанции. - Поэтому ожидается, что все будут соблюдать дистанцию в 1,5 м друг от друга, а люди с признаками легкой простуды или повышенной температурой не будут допускаться в здание. В дополнение к судьям, клеркам и прокурорам, максимум два представителя родственников, два представителя защиты и ограниченное число представителей прессы будут присутствовать в зале заседаний. Публичная галерея над залом заседаний будет зарезервирована для ограниченного числа родственников. Другие заинтересованные стороны на слушания не допустят. Поэтому им придется следить за процессом с помощью прямой трансляции. Пресс-центр будет закрыт".

Зал заседаний зарезервирован на период с 8 июня по 3 июля. Однако пока остается неизвестным, будут ли заседания проходить каждый день. Не исключено, что слушания сократят, перенесут, приостановят или даже отменят.

Следующие слушания запланирован на сентябрь. "Планы по их проведению и посещению родственниками, СМИ и заинтересованными сторонами будут скорректированы в соответствии с национальными рекомендациями, которые будут действовать на тот момент", - подчеркнули в суде.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту, трое из которых являются гражданами России, а четвертый имеет гражданство Украины. Суд над ними начался в Нидерландах 9 марта.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.