Источник: Испания уведомила Россию о задержании экс-зампреда правительства Ставрополья

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Испания уведомила Россию о задержании бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края Андрея Мурги, который был объявлен в прошлом году в международный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Российские правоохранительные органы получили от Испании уведомление о задержании Андрея Мурги по каналам Интерпола для решения вопроса об экстрадиции", - сказал собеседник агентства.

Ранее газета El Mundo сообщила о том, что бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга был задержан в Испании, в Аликанте, по запросу России. По данным издания, в отношении Мурги был выдан международный ордер на арест за растрату. Отмечается, что ранее Мурга запросил убежище в Испании.

В июне прошлого года следственное управление СК РФ по краю сообщало, что Мурга объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела. Дело в отношении него было возбуждено в январе 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным следствия, при создании сайта для продвижения продукции местных производителей подрядчиком при выполнении работ выступало ГУП "Корпорация развития Ставропольского края". Мурга, обнаружив, что созданный портал не соответствует техническому заданию, потребовал у руководителя корпорации вернуть 3,5 млн рублей для доработки площадки, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.