Mercedes врезался в автобус и въехал в столб на западе Москвы

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Mercedes на большой скорости врезался в автобус, после чего въехал в столб на западе Москвы, пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе дома 98 по улице Лобачевского мчавшийся на большой скорости Mercedes столкнулся с автобусом, после чего врезался в столб. В результате пострадал водитель иномарки и его пассажирка", - сказал собеседник агентства. Пострадавших осматривают медики скорой помощи.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции подтвердили ТАСС, что два человека пострадали после столкновения автобуса и легкового автомобиля, который затем въехал в фонарный столб. Причины аварии устанавливаются.