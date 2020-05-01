За хулиганство на несанкционированной акции во Владикавказе арестовали шесть человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 мая. /ТАСС/. Шесть человек, кидавшие камни в силовиков на несанкционированной акции против режима самоизоляции во Владикавказе, арестованы. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых фигурантов до 21 июня 2020 года и одного до 28 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Дела в их отношении рассматривались в Ленинском районном суде Владикавказа по ходатайству следственного управления Следственного комитета РФ по республике. Фигуранты уголовного дела, которых установили по видеозаписям, кидали камни в сотрудников силовых ведомств на несанкционированном митинге 20 апреля. Они обвиняются в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов.

20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. На митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.