В отношении певца Чельдиева возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева - о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ). Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Сабинин.

"Чельдиеву предъявили новое обвинение - по ст. 280 УК РФ. Однако в чем заключались призывы к экстремистской деятельности, нам следствие так и не пояснило", - сказал защитник.

15 апреля следователи в Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении Чельдиева по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых мерах по защите населения. По версии следствия, 6 апреля в одной из социальных сетей подозреваемый распространил две видеозаписи о надуманности принимаемых официальными властями Северной Осетии мер по защите населения от коронавируса. Он также призывал население к неподчинению и нарушению режима самоизоляции.

17 апреля Чельдиева задержали в Санкт-Петербурге и привезли в Северную Осетию. 18 апреля Ленинский суд Владикавказа избрал ему меру пресечения в виде ограничения определенных действий, что "подразумевает возложение на него обязанности соблюдения запрета на организацию несанкционированных митингов, а также участие в них, запрета покидать место постоянного проживания в течение месяца". При этом он ранее выпустил видеообращение с призывами к народному сходу во Владикавказе против мер самоизоляции.

20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. На несанкционированном митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.

21 апреля Промышленный суд Владикавказа оштрафовал певца на 75 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации.