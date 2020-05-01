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В Узбекистане в результате наводнения у Сардобинского водохранилища погибли двое детей

По данным МЧС республики, в течение дня из зоны затопления эвакуировали около 12 тыс. жителей затопленного поселка и близлежащих населенных пунктов

ТАШКЕНТ, 1 мая. /ТАСС/. Прорыв одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища недалеко от границы Сырдарьинской и Джизакской областей Узбекистана привел к затоплению населенного пункта Кургантепа. В результате погибли 14-летняя девочка и ее 9-летний брат, сообщили в пятницу в пресс-службе УВД Джизакской области.

"Брат с сестрой возвращались домой из продуктового магазина через поселок Кургантепа, который был затоплен, и подростков унесло мощным селевым потоком", - говорится в сообщении. Через несколько часов тело девочки было обнаружено недалеко от русла реки, а мальчик в бессознательном состоянии был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, через некоторое время он умер.

По данным пресс-службы МЧС республики, в течение дня из зоны затопления было эвакуировано около 12 тыс. жителей затопленного поселка и близлежащих населенных пунктов. На место происшествия незамедлительно прибыли премьер-министр, главы МВД, МЧС и Национальной гвардии. Затем туда прилетел на вертолете президент республики Шавкат Мирзиёев, который встретился с местными жителями и заверил их, что ни одна пострадавшая от наводнения семья не останется без помощи.

Сообщается также, что в водохранилище, строительство которого завершилось в 2017 году, перед прорывом дамбы было накоплено 922 млн кубометров воды, которая обычно используется на орошение сельхозугодий Сырдарьинской и Джизакской областях республики.

В настоящее время поток воды из водохранилища иссяк и продолжаются аварийно-спасательные работы, в которых принимают участие более тысячи сотрудников спасательных служб с использованием нескольких сот единиц специальной техники.

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