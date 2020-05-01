Замглавы Воскресенского УМВД задержали за получение взятки в 100 тыс. рублей

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Замначальника УМВД Воскресенска и следователь полиции задержаны за получение взятки в 100 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Заместителю начальника УМВД России по Воскресенску (начальнику Следственного управления) предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействие) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ)" - сообщила Врадий.

По ее словам, полицейский со своей подчиненной вымогал у подозреваемого взятку в 100 тыс. рублей за неизбрание более строгой меры пресечения. Мужчина перевел деньги на счет знакомого полицейского, который, не зная о преступлении, передал их обвиняемому.

В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения, на допросе он полностью признал вину. Сотрудница полиции допрошена в качестве подозреваемой.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила ТАСС, что за взятку полицейский и следователь УМВД обещали не задерживать мужчину и не направлять в суд ходатайство о его аресте, а также не привлекать в качестве ответчика по гражданскому делу.

"По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, - сообщила Петрова. - Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители".