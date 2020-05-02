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СМИ: в Венесуэле 17 заключенных застрелены в ходе беспорядков в колонии

Еще девять, по данным газеты El Nacional, ранены

ГАВАНА, 2 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 17 заключенных были застрелены и девять получили ранения в результате беспорядков в одной из колоний в городе Гуанаре штата Португеса на западе Венесуэлы. Об этом в пятницу сообщает газета El Nacional.

По ее данным, группа заключенных попыталась прорваться за периметр колонии, охраняемый силами Национальной гвардии Венесуэлы. В сотрудников правоохранительных органов была брошена граната, в результате чего по меньшей мере один из них пострадал. Также сообщатся, что директор тюрьмы получил ножевые ранения.

В настоящий момент порядок на территории колонии восстановлен.

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Венесуэла
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