СМИ: в Венесуэле 17 заключенных застрелены в ходе беспорядков в колонии

ГАВАНА, 2 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 17 заключенных были застрелены и девять получили ранения в результате беспорядков в одной из колоний в городе Гуанаре штата Португеса на западе Венесуэлы. Об этом в пятницу сообщает газета El Nacional.

По ее данным, группа заключенных попыталась прорваться за периметр колонии, охраняемый силами Национальной гвардии Венесуэлы. В сотрудников правоохранительных органов была брошена граната, в результате чего по меньшей мере один из них пострадал. Также сообщатся, что директор тюрьмы получил ножевые ранения.

В настоящий момент порядок на территории колонии восстановлен.