На крупнейшей в России плавбазе произошел взрыв газового баллона

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел на крупнейшей в России плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке в субботу, сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока.

Как сообщил ТАСС руководитель компании "Доброфлот" Александр Ефремов, в результатае инцидента один человек погиб, еще один пострадал.

"Один человек, это сварщик, погиб. Еще одна женщина пострадала, она госпитализирована", - сообщил он.

В субботу в 08:50 (местного времени) на пульт пожарной охраны Находкинского городского округа поступил сигнал, что на территории судоремонтного завода, по предварительным данным, в результате сварочных работ произошло возгорание. Спустя 10 минут прибыли первые пожарные подразделения. В трюме судна было обнаружено задымление, однако, источник возгорания не был найден.

В настоящее время дымоудаление уже проведено. Сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю покинули место происшествия. По информации, предоставленной ранее спасателями, в результате ЧП пострадали два человека, однако, по уточненным данным, в результате происшествия погиб газосварщик и пострадала женщина - член экипажа.

"Всеволод Сибирцев" - один из двух крупнейших плавзаводов в мире. Длина судна - 179 м, высота от киля до клотика - 45 м, водоизмещение - около 26 тыс. тонн, ширина - 28 м, экипаж - 600 человек. Мощности плавбазы позволяют выпускать мороженую, консервную и кормовую продукцию, в том числе консервы из сайры и сельди натуральных и в масле, печени трески и минтая, горбуши. Общий объем суточной переработки сырья может достигать 650 тонн, производство практически безотходное.