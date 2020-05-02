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Житель Магаданской области похитил и сдал на металл 16 км провода электросвязи

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 2 мая. Житель Ольского городского округа Магаданской области сдал на металлолом 16 км похищенного ранее провода электрической связи. Как сообщает в субботу пресс-служба УМВД региона, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 215.2 УК РФ ("Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения").

"В марте текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение от директора предприятия, расположенного в поселке Радужный Ольского городского округа (40 км от областного центра) о повреждении линии электросвязи и похищении 16 км провода. Следователями Отделения МВД России по Ольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 215.2 УК РФ ("Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения")", - говорится в сообщении.

Как установила полиция, к преступлению причастен ранее судимый местный житель 1989 года рождения. По версии следствия, он с помощью топора повредил линию электросвязи, а потом вывез и сдал 16 км провода, общей массой около тонны, на базу металлоприема в Магадане. Именно это помогло оперативным сотрудниками выйти на след.

Свою вину задержанный полностью признал и раскаялся в содеянном. Имущество изъято. В действиях мужчины полиция также усматривает признаки кражи (статья 158 УК РФ).

Теги
РоссияМагаданская область
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