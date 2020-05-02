Уголовное дело возбудили после гибели человека на плавбазе "Всеволод Сибирцев"

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая. /ТАСС/. Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении требований охраны труда по факту гибели человека при взрыве газа на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба управления в субботу.

По информации следствия, утром (по местному времени) 2 мая 2020 года на судне "Всеволод Сибирцев", находившимся на территории АО "Приморский завод", предположительно, во время проведения сварочных работ произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента один человек погиб, другой госпитализирован.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проведен осмотр места происшествия, назначены экспертные исследования.

Как ранее сообщил ТАСС руководитель компании "Доброфлот", которой принадлежит плавбаза, хлопок не несет угрозы безопасности остальному экипажу и не повредил судно. Пожара на борту не было.

"Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот" - один из двух крупнейших плавзаводов в мире. Длина судна - 179 м, высота от киля до клотика - 45 м, водоизмещение - около 26 тыс. тонн, ширина - 28 м, экипаж - 600 человек. Мощности плавбазы позволяют выпускать мороженую, консервную и кормовую продукцию, в том числе консервы из сайры и сельди натуральных и в масле, печени трески и минтая, горбуши. Общий объем суточной переработки сырья может достигать 650 тонн, производство практически безотходное.