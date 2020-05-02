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При ЧП на плавбазе в Находке произошла небольшая утечка топлива

Ее уже устранили

ТАСС, 2 мая. Небольшая утечка топлива произошла из-за ЧП в субботу на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке Приморского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"После хлопка образовалось отверстие и произошла небольшая утечка топлива. На отверстие был наложен пластырь, утечка прекращена", - сказал собеседник агентства. Ситуация локализована.

Он добавил, что после ЧП экипаж был эвакуирован. "Во время эвакуации ногу повредила женщина, в результате хлопка погиб сварщик", - уточнил он.

По информации следствия, утром (по местному времени) 2 мая на судне "Всеволод Сибирцев", находившимся на территории АО "Приморский завод", предположительно, во время проведения сварочных работ произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента один человек погиб, другой госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

"Всеволод Сибирцев" - один из двух крупнейших плавзаводов в мире. Длина судна - 179 м, высота от киля до клотика - 45 м, водоизмещение - около 26 тыс. тонн, ширина - 28 м, экипаж - 600 человек. Мощности плавбазы позволяют выпускать мороженую, консервную и кормовую продукцию, в том числе консервы из сайры и сельди натуральных и в масле, печени трески и минтая, горбуши. Общий объем суточной переработки сырья может достигать 650 тонн, производство практически безотходное.

Теги
РоссияПриморский край
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