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Названа причина ЧП на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке

Сварщик прожег палубу над топливным танком, сообщили в Росморречфлоте

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Нарушения техники безопасности при сварочных работах стали причиной ЧП на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке Приморского края. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.

"Хлопок газовоздушной смеси произошел вследствие нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что точные причины будут установлены в ходе следствия.

В свою очередь в Росморречфлоте сообщили, что сварщик прожег палубу над топливным танком, что в субботу привело к ЧП. "Во время сварочных работ сварщик прожег палубу над топливным танком, в результате произошел хлопок топливных газов", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что там находился мазут. Сварщик погиб на месте. При эвакуации пострадала женщина: она повредила ногу.

После хлопка образовалось отверстие и произошла небольшая утечка топлива. На отверстие наложили пластырь, сейчас утечка прекращена.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

"Всеволод Сибирцев" - один из двух крупнейших плавзаводов в мире. Длина судна - 179 м, высота от киля до клотика - 45 м, водоизмещение - около 26 тыс. тонн, ширина - 28 м, экипаж - 600 человек. Мощности плавбазы позволяют выпускать мороженую, консервную и кормовую продукцию, в том числе консервы из сайры и сельди натуральных и в масле, печени трески и минтая, горбуши. Общий объем суточной переработки сырья может достигать 650 тонн, производство практически безотходное.

Теги
РоссияПриморский край
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При ЧП на плавбазе в Находке произошла небольшая утечка топлива
Ее уже устранили
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