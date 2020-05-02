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Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Власти региона окажут необходимую помощь семье погибшей

ТАСС, 2 мая. Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая. Об этом сообщается в субботу на сайте Минздрава региона.

Медик выпала из окна больницы в конце апреля. В региональном Минздраве сообщили, что по факту происшествия были уведомлены правоохранительные органы. В ведомстве опровергли появившуюся в СМИ информацию, что инцидент произошел во время рабочего селектора с Минздравом.

"1 мая ушла из жизни и.о. начальника Краевого госпиталя для ветеранов войн. В течение недели она находилась в реанимации больницы скорой медицинской помощи, врачи боролись за ее жизнь. 1 мая Елены Александровны не стало", - говорится в сообщении.

Елена Непомнящая окончила Красноярский государственный медицинский институт, более 20 лет проработала в системе здравоохранения региона, занимала руководящие должности в структурах по организации медпомощи населению. Семье медика от властей будет оказана вся необходимая помощь.

Теги
РоссияКрасноярский край
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