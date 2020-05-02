Жителя Петербурга задержали за стрельбу с балкона по прохожему

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции задержали жителя Приморского района города, который открыл стрельбу по прохожему с балкона своей квартиры. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В Приморском районе полицейские задержали мужчину, который из хулиганских побуждений стрелял с балкона", - говорится в сообщении.

По данным полиции, 1 мая около 23:00 мск в ведомство обратился мужчина, который сообщил, что по нему стрелял неизвестный. Полицейские выяснили, что стрельба велась из дома номер 49, корпус 2 по Богатырскому проспекту, и нашли злоумышленника. Установлено, что он стрелял из травматического пистолета с балкона своей квартиры на пятом этаже по прохожему.

Мужчина не пострадал.

Оружие изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.