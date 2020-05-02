В Солнечногорске полицейские нашли на шоссе четырехлетнего ребенка, гулявшего без взрослых

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Полицейские обнаружили на шоссе в подмосковном Солнечногорске четырехлетнюю девочку, гулявшую без присмотра взрослых. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В полицию города Солнечногорска Московской области поступила информация о том, что вдоль автомобильной дороги идет без сопровождения взрослых девочка дошкольного возраста. При этом верхняя одежда у ребенка отсутствует. Девочку обнаружили на территории автозаправочной станции в районе 43-го км Пятницкого шоссе", - сказала она.

Отогревшись в машине полиции, девочка рассказала, что ее мама находится на работе. Когда женщину нашли, она пояснила, что оставила дочь под присмотром знакомых. "Каким образом ребенок оказался один на оживленной трассе, она пояснить не смогла", - уточнила Волк.

В отношении 37-летней матери составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Санкция статьи предусматривает штраф до 500 рублей.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков. С 1 мая наличие цифровых пропусков на автомобили проверяется с помощью системы фото- и видеофиксации.