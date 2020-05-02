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В Москве грабитель ударил мужчину ножом ради пакета с продуктами

Москвича госпитализировали

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Неизвестный напал на мужчину на востоке Москвы и забрал у него пакет с продуктами. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, в пятницу вечером в полицию поступило сообщение о разбое на улице Кирпичная в районе дома 47.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что у дома по указанному адресу неизвестный, подойдя сзади, неустановленным предметом нанес удар мужчине, похитил у него пакет с продуктами, а затем скрылся", - сказали в пресс-службе. Сумма материального ущерба устанавливается.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что у напавшего был нож.

Пострадавший госпитализирован с колото-резаным ранением.

Полиция проводит проверку и изучает записи с камер видеонаблюдения. По итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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Россия
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