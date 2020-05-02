Около 25 тыс. жителей Воронежа остались без холодной воды из-за утечки на водоводе

ВОРОНЕЖ, 2 мая. /ТАСС/. Авария на водоводе привела к ограничению подачи холодной воды в микрорайоны Придонской и Подклетное в Воронеже, в которых проживают около 25 тыс. человек. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе компании "Росводоканал-Воронеж".

"Бригада "РВК-ВОРОНЕЖ" ликвидирует крупную утечку на трубопроводе диаметром 150 мм на улице 232-й Стрелковой дивизии в Воронеже. В ходе обследования сетей обнаружено еще одно повреждение на водопроводной линии, для его устранения [потребовалось] ограничить водоснабжение микрорайонов Придонской и Подклетное", - сказали в пресс-службе.

Возобновить подачу холодной воды планируют к вечеру 2 мая. Жителям микрорайонов организован подвоз воды.