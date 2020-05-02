Экс-замглавы правительства Ставрополья отпустили в Испании под подписку о невыезде

МАДРИД, 2 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга отпущен в Испании на свободу под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Национальной судебной коллегии Испании.

Мурга был задержан в городе Аликанте по запросу России. Он дал показания по видеосвязи судье, который решил "оставить его на свободе, у него забрали паспорт, запретили покидать Испанию", уточнили в судебной коллегии.

В июне прошлого года следственное управление СК РФ по краю сообщало, что Мурга объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела. Дело в отношении Мурги было возбуждено в январе 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным следствия, при создании сайта для продвижения продукции местных производителей подрядчиком при выполнении работ выступало ГУП "Корпорация развития Ставропольского края". Мурга, обнаружив, что созданный портал не соответствует техническому заданию, потребовал у руководителя корпорации вернуть 3,5 млн рублей для доработки площадки, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Факт расходования бюджетных средств при создании сайта выявлен сотрудниками правоохранительных органов в конце 2017 года. Уголовные дела также были возбуждены в отношении бывшего директора региональной корпорации развития Заура Абдурахимова и бывшего первого заместителя министра экономического развития края Елены Кильпы. Дело в отношении Абдурахимова было прекращено в марте 2019 года в связи с возмещением материального и морального вреда.

С мая 2015 Мурга возглавлял министерство экономического развития Ставропольского края, в августе 2017 года он был назначен заместителем председателя правительства края. В марте 2018 года был уволен по собственному желанию.