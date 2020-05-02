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В Курганской области потушили горевшие дачи и сухую траву

Пожар распространился на площадь более 23 га

ТАСС, 2 мая. Пожар, охвативший дачи около населенного пункта Заборское в Курганской области, ликвидирован. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар вблизи населенного пункта Заборское Курганской области ликвидирован в 13:50 мск. В настоящее время производится проливка строений, травы и лесной подстилки", - сказали в ведомстве.

Площадь возгорания составила 23,2 га. В его тушении был задействован вертолет Ми-8 МЧС. Он осуществил шесть сбросов воды общим объемом 18 тонн.

Пострадавших нет. Угрозы населенному пункту также нет.

Теги
РоссияКурганская область
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