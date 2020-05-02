В Москве нарушитель самоизоляции напал на полицейского

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Нарушитель режима самоизоляции напал в Москве на сотрудника полиции. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 30 апреля полицейский патрулировал район для предупреждения нарушений режима самоизоляции. "Вблизи жилого дома по улице Вешняковская им был остановлен мужчина 1979 года рождения для проверки документов. Однако последний стал вести себя агрессивно и применил насилие в отношении представителя власти", - сказала Иванова.

Мужчину задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина кричит на полицейского и требует вернуть его паспорт. После этого он напал на сотрудника, сорвав с него фуражку.