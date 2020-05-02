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Пандемия коронавируса нового типа

В Грузии со второй попытки госпитализировали пациентов с коронавирусом из села Мушевани

Ранее появление в селе медиков вызвало негодование у местных жителей, по сообщениям местных СМИ, они закидали камнями и палками машины скорой помощи и полиции

ТБИЛИСИ, 2 мая. /ТАСС/. Грузинские врачи сумели отправить в больницы 10 пациентов с подтвержденным коронавирусом из села Мушевани Болнисского района (край Квемо-Картли). Об этом в субботу сообщил мэр Болнисского муниципалитета Давид Шеразадишвили журналистам.

"Сейчас в селе спокойно. Мы встретились с определенной частью населения, с теми, которые выражали протест. Мы их убедили в том, что госпитализация людей и уход за ними являются обязательными. Они согласились с нами, все правильно поняли", - сказал Шеразадишвили.

Врачи пытались госпитализировать инфицированных с пятницы. Появление в селе медиков в пятницу вечером вызвало негодование у местных жителей. Они утверждали, что у них в селе нет инфекции и все люди здоровы. Медикам пришлось вызвать полицию. По прибытии правоохранителей обстановка в селе еще больше обострилась.

По сообщениям местных СМИ, люди закидали камнями и палками машины скорой помощи и полиции. Правоохранителям вместе с врачами пришлось покинуть село, они вернулись туда лишь в субботу. Инцидент расследует МВД по статье "Повреждение или уничтожение имущества" УК Грузии.

Болнисский и соседний с ним Марнеульский районы с 23 марта из-за опасности вспышки эпидемии объявлены зонами строгого карантина. Въезд и выезд оттуда запрещены и строго контролируются. По последним данным, в Грузии выявлены 582 случая заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией доставлены на родину из-за рубежа. 207 человек выздоровели, в карантине находятся более 5 тыс. человек, в стационарах - 540, восемь пациентов умерли.

Теги
ГрузияПандемия коронавируса нового типа
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