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В Севастополе в ДТП погиб мужчина и пострадал ребенок

Всего в аварии пострадали четверо человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на Качинском шоссе в Севастополе. В результате происшествия спасатели извлекли из автомобилей четырех пострадавших, среди которых есть ребенок; один человек умер. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Качинском шоссе в Нахимовском районе. По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей, в которых находятся 4 пострадавших. Сотрудники МЧС извлекли из автомобилей 4 пострадавших, включая одного ребенка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что один мужчина находился в тяжелом состоянии. По прибытии скорой помощи медики констатировали факт его гибели.

Всех пострадавших направили в лечебные учреждения города.

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РоссияКрымСевастополь
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